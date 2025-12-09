SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vulcão Kilauea, um dos mais ativos do mundo, entrou em erupção no Havaí no último fim de semana, fazendo fontes de lava jorrarem a mais de 300 metros de altura e colunas de fumaça atingirem cerca de 6.000 metros.

Trata-se do 38º evento do tipo no Kilauea desde 23 de dezembro de 2024. Os jatos de lava costumam durar cerca de um dia e são constantemente monitorados pelas autoridades locais.

Além do espetáculo visual, as erupções trazem alertas: os níveis de dióxido de enxofre e dióxido de carbono se elevam durante os episódios, o que pode representar risco à saúde de pessoas nas proximidades.

Embora seja menor que o Mauna Loa ?o maior vulcão do mundo em volume? o Kilauea é o mais ativo do Havaí e está em atividade quase contínua desde 1983. Ele é a principal atração do Parque Nacional dos Vulcões, localizado na Ilha Grande, único Patrimônio Mundial da Unesco no estado, a 320 quilômetros de Honolulu.

Em dezembro de 2005, uma parede de rochas à beira-mar cedeu, abrindo um abismo de 18 metros. A lava que escorria do vulcão formou ali uma nova plataforma de terra firme, ampliando a linha costeira da ilha. Foi o maior desmoronamento de rochas e fluxo de lava registrado no Kilauea desde o início da atual fase eruptiva, que começou em 1983.

