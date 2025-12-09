SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, gravou um vídeo didático onde incentiva imigrantes da cidade a conhecerem seus direitos para lidarem com os agentes do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega), que tem realizado detenções em massa nos EUA nos últimos meses.

"Todos nós podemos lutar contra o ICE se você souber seus direitos", afirmou aos 3 milhões de estrangeiros que vivem na metrópole. A gravação, com legenda em inglês e em espanhol, foi publicada ontem em seu Instagram e já tem quase nove milhões de visualizações, além de 700 mil curtidas. "Se você encontrar os agentes do ICE, estas são as coisas que todos os nova iorquinos devem saber", começa o homem no vídeo.

Mamdani alerta que os policiais não podem entrar em espaços privados sem um mandado judicial. "Primeiro, o ICE não pode entrar em propriedades privadas como sua casa, escola ou qualquer área privada do seu trabalho sem um mandado judicial assinado por um juiz", fala. Ele ainda insere a foto de um documento para ilustrar como ele deve ser.

O político explica que, sem o mandado judicial, o imigrante pode negar a entrada dos agentes. Ele também acrescenta que o ICE pode mostrar algum papel que se pareça com o legítimo, "mas isso é falso". "O ICE é legalmente permitido para mentir para você, mas você tem o direito de permanecer em silêncio", acrescenta.

Ele também pede para que os imigrantes se mantenham calmos durante as abordagens. O prefeito incentiva os detidos a perguntarem repetidamente se já estão livres para sair e esclarece que eles podem filmar as abordagens do ICE.

Os nova iorquinhos tem direitos constitucionais para protestar. Nova York sempre fará os imigrantes serem bem-vindos e eu vou lutar todo dia para proteger, apoiar e celebrar nossos irmãos e irmãs. Zohran Mamdani

TENSÃO ENTRE MAMDANI E TRUMP

O vídeo de Mamdani foi lido como uma possível afronta à Trump, que tem defendido políticas anti-imigração. No final de novembro, os dois se encontraram pela primeira vez na Casa Branca, em Washington, após meses de provocações mútuas devido a divergências políticas. O presidente, no entanto, mudou de tom e classificou a reunião como "ótima e produtiva".

Trump declarou guerra a Mamdani desde que o democrata de 33 anos despontou nas eleições da cidade. O então futuro prefeito aproveitou a polarização, na época, para também provocar o presidente norte-americano.

Socialista democrático, Mamdani foi classificado pelo republicano como "um lunático comunista de carteirinha" durante a campanha. "[Ele] acaba de ganhar as primárias democratas e está a caminho de se tornar prefeito. Já tivemos esquerdistas radicais antes, mas isso está ficando um pouco ridículo", escreveu Trump, em junho, em suas redes sociais.

Mesmo naturalizado americano desde 2018, Mamdani teve sua situação questionada por Trump por ter nascido em Uganda. O presidente sugeriu que poderia prendê-lo ou deportá-lo caso o futuro prefeito se recusasse a cooperar com o ICE. Ele também ameaçou reter bilhões de dólares em financiamento para Nova York se o homem vencesse -o que se consolidou.

Mamdani respondeu com provocações. Ele se descreveu como "o pior pesadelo de Donald Trump, como um imigrante muçulmano progressista que realmente luta pelas coisas em que acredita".