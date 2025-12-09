SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rory MacLeod, 70, morreu atropelado na manhã do último sábado, enquanto passeava com seu cachorro em Rhode Island.

A autora do atropelamento foi Shannon Godbout, 41, que estava em posse de "substâncias entorpecentes ilegais" no momento do incidente. De acordo com o jornal Daily Mail, ela ultrapassou a faixa de trânsito por que dirigia e invadiu o acostamento com seu carro, onde atingiu MacLeod antes de colidir contra dois postes telefônicos.

Godbout tinha longo histórico criminal, já tendo sido presa mais de 100 vezes e recebido 40 multas de trânsito. Entre as acusações constantes contra si, estão 13 casos de furtos contra lojas, cinco autuações por posse de drogas, dez apreensões por direção com habilitação suspensa e também posse de veículo roubado.

A cidadã estava em liberdade condicional e será agora acusada por direção perigosa, resultante em morte, e posse de drogas com intenção de distribuição. Ela deverá comparecer hoje ao tribunal para responder pelas acusações.

Rory MacLeod foi baixista da banda Roomful of Blues nos anos 1980, com a qual foi indicado ao Grammy. Nos últimos anos, ele vinha se dedicando a dar aulas de baixo, banjo e guitarra para alunos do programa Old Time String Band, da Universidade Brown.