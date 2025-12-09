SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com cerca de 29 horas de duração e um percurso aproximado de 20 mil quilômetros, a companhia aérea China Eastern Airlines inaugurou o voo mais longo do mundo, ligando Xangai, na China, até Buenos Aires, na Argentina.

O trajeto foi inaugurado na última quinta-feira. O voo incluiu uma escala técnica de duas horas em Auckland, na Nova Zelândia. Com a nova rota, é reduzida a necessidade de múltiplas conexões em comparação com os itinerários tradicionais.

A rota será realizada duas vezes por semana ao longo do ano. Voo saiu do Aeroporto Internacional de Pudong às 2h da manhã, no horário local, e chegou ao Aeroporto Internacional de Ezeiza às 16h45.

Na inauguração do voo, os passageiros foram embarcados em um Boeing 777-300ER com capacidade para 316 pessoas. Segundo o site especializado em aviação comercial Simply Flying, essa é a aeronave de maior capacidade da companhia.

Antes da inauguração do novo trajeto, a viagem entre China e Argentina costumava durar mais de 30 horas e exigia diversas escalas. Segundo a Simply Flying, mais de 55 mil pessoas nascidas na China vivem na Argentina, e mais de 350 mil têm origem chinesa. Eles formam uma das comunidades que mais cresce no país.

Os preços das passagens variam, em média, entre US$ 1.525 e US$ 2.254 na classe econômica (cerca de R$ 8.340 a R$ 12.320). Já na classe executiva pode custar em torno de US$ 4.994 (aproximadamente R$ 27.300).