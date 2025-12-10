SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pelo menos 12 pessoas morreram hoje em um incêndio em um prédio residencial no sul da China.

O fogo foi controlado 40 minutos depois. O caso ocorreu em Shantou, na província de Guangdong, por volta das 21h de ontem do horário local, de acordo com a mídia estatal Xinhua.

Oito pessoas morreram no local. Inicialmente, quatro das vítimas ficaram feridas e foram levadas para hospitais, mas não resistiram -elevando o número de mortos para 12.

Cerca de 150 metros quadrados do prédio foram afetadas pelas chamas. Investigações preliminares indicam que o prédio era uma estrutura de concreto de quatro andares, construída pelos próprios moradores.

O térreo do prédio havia sido transformado em comércio. De acordo com a mídia local, no pavilhão havia uma loja de eletrodomésticos e equipamentos elétricos, mas não se sabe ainda se ela teria relação com o incêndio.

A causa do acidente está sendo investigada. O caso ocorre um mês após um incêndio de grandes proporções atingir um conjunto de prédios residenciais em Hong Kong, uma cidade vizinha a Guangdong, e 160 pessoas morreram na tragédia.