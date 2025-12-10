SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião de pequeno porte teve de fazer um pouso de emergência e atingiu um carro em uma rodovia da Flórida, nos Estados Unidos. A motorista do veículo, uma mulher de 57 anos, foi levada ao hospital com ferimentos leves, de acordo com a imprensa americana.

Imagens gravadas por uma câmera instalada em outro veículo mostram o momento do impacto. A aeronave perde altitude e atinge em cheio a parte de cima do carro, um Toyota Camry de 2023.

Ainda segundo a imprensa local, o piloto da aeronave Beechcraft 55 relatou problemas no motor. Ele e o passageiro, os dois com 27 anos, não ficaram feridos. O avião teria perdido potência após decolar da ilha de Merritt Island, também na Flórida.

O carro ficou destruído. Autoridades da aviação americana investigam o caso.