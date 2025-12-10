SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um brasileiro morador de Bonn, na Alemanha, precisou evacuar sua casa com a família após a descoberta de uma bomba não detonada da Segunda Guerra Mundial.

O artefato de origem americana pesava 125 quilos. Bomba foi encontrada durante obras de tubulação na cidade e precisou ser desativado por uma equipe especializada em uma operação de emergência.

O brasileiro Alexandre Faria Morais já passou por isso três vezes. Ele contou a história em entrevista à agência Deutsche Welle.

Ele conta que, na primeira vez, ficou bastante assustado, mas entendeu que a situação é relativamente comum na Alemanha. Por conta dos intensos bombardeios durante a guerra, artefatos não detonados ainda são encontrados, e as autoridades estão preparadas para lidar com a situação.

Mais de mil pessoas foram afetadas pela evacuação. O processo começou por volta das 16h, e a região foi completamente esvaziada até as 20h, quando o trabalho de desativação começou.

Os moradores puderam retornar para casa na mesma noite. Cerca de duas horas após o início da operação, o esquadrão antibombas concluiu o procedimento com sucesso e a área foi liberada.

'Parece um cenáriozinho de guerra'

Alexandre descreve a cena com ruas bloqueadas e avisos da polícia. Agentes do Ordnungsamt, um órgão do governo, bateram em sua porta para informá-lo sobre a evacuação, enquanto carros de som com alto-falantes alertavam os moradores.

Pai de duas crianças pequenas, ele relata a preocupação pela incerteza sobre para onde ir e quanto tempo a operação duraria. "A gente que mora aqui na Alemanha, principalmente nessa região, a gente tem que acostumar com as coisas, tem que se adaptar", afirma Alexandre, que é pai de um bebê de quatro meses e uma filha de dois anos e meio.

"Parece meio um cenariozinho de guerra. Ruas bloqueadas pela polícia, polícia batendo de porta em porta, carro passando com alto-falante muito alto falando que tem bomba na rua, que acharam bomba e tudo mais", disse Alexandre Faria Morais.

Recentemente, Alexandre encontrou outra relíquia de guerra enquanto limpava o jardim de casa. Ele achou uma bala de rifle antiga, que, segundo ele, aparenta já ter sido usada. "São coisas assim que a gente nunca ia imaginar no Brasil passar por isso, porém, morando aqui na Alemanha, a gente tem essas surpresas", completa.

O artefato ainda mais antigo que a bomba. Pela sua pesquisa, a munição pode ser de antes da Segunda Guerra, o que a torna um item com mais de 100 anos e de posse proibida.