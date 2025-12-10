SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A companhia aérea low-cost Arajet anunciou nesta semana uma promoção em que crianças e adolescentes de até 16 anos ganharão 100% de desconto quando viajarem acompanhados de um adulto.

Chamada de Vamo en familia, ela estará disponível para compras feitas entre os dias 8 e 14 de dezembro, para voos entre 14 de janeiro e 30 de setembro de 2026. A oferta é válida quando os clientes inserem o código VamoEnFam no momento do pagamento no site da empresa.

O desconto é aplicado somente sobre o preço base da passagem, impostos e taxas aeroportuárias não são considerados. Segundo a companhia aérea, a promoção tem o objetivo de aproximar mais pessoas de seus parentes.

A Arajet é uma companhia aérea da República Dominicana que oferece voos low-cost para destinos como Punta Cana e Santo Domingo. Desde 2023, a empresa opera no Brasil.