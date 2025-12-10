SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente da Bolívia Luis Arce, que deixou o comando do país no mês passado, foi preso, anunciou nesta quarta-feira (10) uma ex-integrante de seu governo. A informação reacende tensões políticas no país, que vive cenário de instabilidade e disputas internas desde a sucessão recente.

Segundo Maria Nela Prada, ex-ministra da Presidência durante a gestão Arce, o ex-chefe do Executivo pode ter sido levado para uma prisão fora de La Paz. Em vídeo publicado na plataforma X, ela afirmou que recebeu relatos sobre o deslocamento do ex-mandatário, embora não tenha detalhado as circunstâncias da detenção.

A imprensa local noticiou que a prisão estaria relacionada a uma investigação sobre suposto desvio de recursos públicos. As suspeitas dizem respeito ao período em que Arce atuou como ministro da Economia no governo de Evo Morales, cargo que ocupou antes de chegar à Presidência.

As autoridades não divulgaram informações sobre as acusações ou o local exato onde Arce estaria detido.