SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As Forças Armadas dos Estados Unidos interceptaram nesta quarta-feira (10) um petroleiro em águas próximas à costa da Venezuela, segundo relatos da imprensa americana. Ainda não se sabe a bandeira do navio cargueiro ou se a interceptação ocorreu em águas territoriais venezuelanas ou internacionais. O país da América do Sul possui as maiores reservas de petróleo do mundo.

A ação amplia o cerco militar do governo Donald Trump contra o regime de Nicolás Maduro. Membros da linha dura da Casa Branca, como o secretário de Estado, Marco Rubio, defendem uma intervenção direta com o objetivo de derrubar Maduro no poder. Já outras alas incentivam que Trump aceite a suposta proposta feita por Maduro de dar aos EUA participação significativa na indústria petrolífera da Venezuela.

