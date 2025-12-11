SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os Estados Unidos reforçaram sua capacidade de guerra eletrônica no Caribe com o envio de ao menos seis caças EA-18G Growler para a base de Roosevelt Roads, em Porto Rico, que foi reativada para apoiar a campanha de pressão contra a Venezuela.

As aeronaves são exatamente o que o país precisa caso decida fazer um ataque de precisão contra alvos terrestres no país de Nicolás Maduro. Cerca de cinco deles já operavam na região, embarcados no maior porta-aviões USS Gerald Ford.

Com o reforço, o apoio a um ataque com caças F/A-18 a bordo do navio, que transporta em média 60 desses aviões, ou com os 10 F-35 também baseados em Porto Rico, parece mais próximo.

Os Growler carregam equipamentos para interferir na capacidade de detecção de alvos dos adversários em terra. Imagens de radar são embaralhadas ou apresentam sinais "fantasma", e suas ondas eletromagnéticas sofrem interferência.

Eles servem também para proteger mísseis de longa distância lançados contra alvos da mesma ação dos inimigos. Além disso, os EA-18G pode fazer ataques por conta própria, usualmente carregando mísseis ar-ar AIM-120C para combate além do campo visual e AGM-88 para ataque contra radares.

Um primeiro teste das capacidades parece ter ocorrido na quarta-feira (10), quando dois F/A-18 do Gerald Ford voaram por uma rota particularmente agressiva no golfo da Venezuela, a leste de Caracas, com outros dois caças acompanhando a ação à distância.

Pela característica da manobra, provavelmente esses dois outros caças eram EA-18G, restando saber se faziam parte do destacamento enviado a Porto Rico ou integrantes do esquadrão do porta-aviões. Os voos militares são uma constante na região, e já houve emprego até de bombardeiros estratégicos B-52 e B-1B, que atacam à distância.

Neste caso, podem ter sido testadas as capacidades de bloqueio de sinais de baterias antiaéreas russas operadas por Caracas. Os modelos mais capazes, os S-300, teoricamente se concentram em torno da capital.

O Growler (rosnador, em inglês) é o mais avançado do mundo em sua categoria, substituindo gradativamente o modelo anterior de guerra eletrônica EA-6B Prowler (aquele que ronda, em inglês), também naval. Ele é uma variante do F/A-18 que entrou em operação em 2009. Há 157 deles em operação nos EUA e 12 na Austrália.

Na quarta, a agência Reuters publicou uma fotografia de seis Growler em Roosevelt Roads, nome antigo do local, que estava abandonado havia duas décadas e hoje se chama oficialmente aeroporto Jose Aponte de la Torre.

Os aviões foram identificados como sendo originários do Esquadrão de Ataque Eletrônico 132, da base de Widbey Island, no estado de Washington.

A tensão na região só faz crescer. Após meses de ataques americanos a barcos de supostos narcotraficantes no Caribe e na costa colombiana no Pacífico, o governo de Donald Trump namora com uma ação militar contra Maduro.

Na quarta, houve mais um degrau na escalada com a tomada, por um comando americano, de um petroleiro que ia da Venezuela para Cuba. Segundo os EUA, o navio estava sob sanções e não podia operar.

O ditador venezuelano chamou o ato de pirataria e manteve o alerta militar máximo no país, que tem capacidades defensivas limitadas, mas que teoricamente pode fazer estragos contra aviões e navios rivais com equipamento russo e chinês de que dispõe.