SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma sequência de chuvas extremas atingiu o estado de Washington, nos EUA, nesta semana, elevando rios a níveis recordes e provocando inundações que já obrigaram milhares a deixarem suas casas.

A força das tempestades colocou a região em estado de emergência. O governador de Washington, Bob Ferguson, afirmou em seu perfil no X que há risco de inundações e declarou que regiões onde vivem 100 mil pessoas podem ser evacuadas.

Abrigos emergenciais foram abertos pela Cruz Vermelha para atender as famílias desabrigadas. A estimativa oficial de evacuação ainda não foi confirmada, mas o governo estadual trabalha com projeções entre 75 mil e 100 mil pessoas afetadas.

A cheia mais preocupante é a do rio Skagit, que deve ultrapassar os 47 pés (14,3 metros) na cidade de Concrete, superando em 15 pés (4,5 metros) o nível de alerta para grandes enchentes. Segundo a NBC, autoridades locais ordenaram a retirada de todos os moradores de regiões que incluem cidades como Mount Vernon, Sedro-Woolley, Orting e áreas próximas ao rio Puyallup.

De acordo com o site PowerOutage.us, cerca de 20 mil clientes estavam sem energia elétrica hoje, metade deles no condado de Chelan. Equipes de emergência e 300 soldados da Guarda Nacional foram mobilizados para auxiliar nos resgates, inclusive de moradores presos em veículos na cidade de Fall City.

O Serviço Nacional de Meteorologia informou que a causa do desastre é um corredor de ar carregado de umidade que despejou mais de 25 cm de chuva em partes de Washington e Oregon desde segunda-feira. Apesar da previsão de redução das chuvas até amanhã, o órgão alerta para risco contínuo de enchentes e deslizamentos nos próximos dias.