BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone, na semana passada, com o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, sobre a escalada militar dos Estados Unidos perto da costa venezuelana.

Trata-se da primeira conversa entre os dois desde a eleição na Venezuela no meio do ano passado, quando Maduro foi declarado vencedor apesar de denúncias de fraude por parte da oposição.

O recente telefonema entre os dois líderes foi revelado pelo jornal O Globo e confirmado pela Folha