SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O petroleiro capturado nesta quarta-feira (10) pelo governo Donald Trump será levado a um porto nos Estados Unidos, e o petróleo da Venezuela que ele carrega será confiscado, disse nesta quinta-feira (11) a secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt.

De acordo com Leavitt, o governo americano se apropriará da carga do navio "por meio de um processo legal". Ela acrescentou que a embarcação foi alvo de um mandado de apreensão emitido pelo Departamento de Justiça dos EUA.

Segundo relatos da imprensa americana, o navio capturado é o petroleiro Skipper, barco de bandeira da Guiana que é acusado pelos EUA de participar de comércio com o Irã, país alvo de sanções americanas.

Com cerca de 330 metros de comprimento e 60 de largura, o Skipper entra na categoria VLCC (Cargueiro de Petróleo Cru Muito Grande, na sigla em inglês), tipo de navio capaz de carregar até 2 milhões de barris de petróleo ?carga que pode valer entre US$ 120 milhões (R$ 650 mi) e US$ 160 milhões (R$ 865 mi).

O petroleiro foi capturado em uma operação das Forças Armadas americanas realizada próximo às águas territoriais da Venezuela. Segundo Leavitt, Trump vê a interceptação do barco como parte da política de sanções contra adversários dos EUA, como Teerã e Caracas.

