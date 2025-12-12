SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em mais um episódio de tensão diplomática entre um país da Otan, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos, e a Rússia, o governo da Alemanha convocou nesta sexta-feira (12) o embaixador russo em Berlim após identificar o que classificou de aumento significativo de atividades híbridas ameaçadoras que teriam sido conduzidas por Moscou.

Segundo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores alemão, os episódios incluem campanhas de desinformação, espionagem, ataques cibernéticos e tentativas de sabotagem.

Ele mencionou duas operações digitais, atribuídas à Rússia. Segundo ele, um ataque cibernético contra a segurança aérea da Alemanha, registrado em agosto de 2024, foi conduzido pelo grupo russo APT28, uma organização de ciberespionagem. Ele ainda acusou Moscou de tentar influenciar e desestabilizar as eleições gerais alemãs que ocorreram em fevereiro.

"Chamamos o embaixador russo ao Ministério das Relações Exteriores e deixamos claro que estamos monitorando muito de perto as ações da Rússia e que tomaremos medidas contra elas", afirmou. O governo alemão não detalhou quais ações poderá adotar, mas disse que vê o caso com preocupação.

Paralelamente ao aumento das tensões, autoridades diplomáticas europeias afirmaram que a Alemanha vê como indispensável a aprovação de um empréstimo de reparações para a Ucrânia baseado no uso de ativos russos congelados. O tema deverá ser discutido na próxima cúpula da União Europeia.

Segundo pessoas com conhecimento do assunto mencionadas pela agência Reuters, Berlim se comprometeria com EUR 50 bilhões em garantias, dentro de um pacote total estimado em EUR 210 bilhões. A Alemanha também apoia a utilização de ativos russos congelados em outros países europeus para financiar o mecanismo.

As mesmas autoridades alertaram que a falta de acordo na cúpula enviaria "um sinal desastroso para a Ucrânia" e representaria "um fracasso da própria Europa".