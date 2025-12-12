SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A embaixada dos Estados Unidos no Brasil divulgou vídeo direcionado a imigrantes em situação irregular em que incentiva o uso de um aplicativo do governo para retorno ao país de origem. O material se refere à iniciativa como um "presente de fim de ano perfeito" do Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês) do governo de Donald Trump.

"Você é um imigrante ilegal nos Estados Unidos? Está procurando o presente de fim de ano perfeito para sua família? O DHS tem a melhor oferta de fim de ano da sua vida. É o aplicativo CBP Home. É grátis. É rápido. Basta baixar o aplicativo CBP Home e preencher suas informações. Nós cuidaremos dos preparativos da sua viagem. E, quando você voltar para casa, receberá um auxílio de US$ 1.000. Então, não perca tempo", diz narração do vídeo, publicado na quarta-feira (10).

Desenvolvido pelo governo Trump, o CBP Home é voltado para a assistência à autodeportação voluntária. O site oficial do governo descreve o aplicativo como uma "oportunidade histórica para estrangeiros ilegais receberem viagens gratuitas, perdão de qualquer multa por não saída e um bônus de US$ 1 mil para facilitar a viagem de volta ao seu país de origem".

O CBP Home substituiu um aplicativo conhecido como CBP One, lançado sob o governo de Joe Biden. A plataforma durante a gestão democrata incluía um recurso que permitia a cerca de um milhão de migrantes no México o agendamento de uma consulta para solicitar entrada em um ponto de passagem legal na fronteira. A ideia do programa era organizar os pedidos de entrada e reduzir as travessias ilegais.

Os republicanos criticaram o aplicativo de Biden, dizendo que ele facilitava a migração em massa e não avaliava adequadamente os migrantes. Trump encerrou o CBP One horas após assumir o cargo, deixando migrantes com consultas pendentes sem saber quais seriam os próximos passos.

Durante o governo Trump, a embaixada dos EUA no Brasil tem feito publicações críticas a brasileiros. Em julho, o perfil da representação publicou uma mensagem destinada a imigrantes do país que vivem de forma ilegal em território americano. "Até o E.T sabia a hora de voltar para casa", diz a mensagem, em referência ao filme de ficção científica "E.T. O Extraterrestre" (1982).

A publicação, feita na plataforma X, usa a imagem do famoso extraterrestre voando de bicicleta com a frase: "Se você está nos EUA ilegalmente, faça como o E.T.: é hora de ligar para casa". A publicação ainda sugere o uso do aplicativo CBP Home como uma forma de ir "embora agora, com apoio e dignidade".

Em agosto, a embaixada dos EUA no Brasil publicou uma mensagem advertindo contra o chamado "turismo de nascimento" -a prática de viajar ao país para dar à luz numa tentativa de obter a cidadania americana ao bebê. Segundo a representação, autoridades vão negar o pedido de visto caso existam indícios de que essa é a intenção da viagem.

O número de brasileiros deportados dos Estados Unidos até outubro deste ano já era o maior desde pelo menos 2020, de acordo com dados da Polícia Federal enviados à Folha de S.Paulo. Até o dia 1º daquele mês, foram 2.262 cidadãos do Brasil retirados do território americano, um aumento de 36,2% em relação aos 1.660 registrados em todo o ano de 2024, sob o governo Biden.

As deportações em massa são prioridade do segundo mandato de Donald Trump, que voltou à Casa Branca em janeiro. Durante o governo do republicano, o Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE, na sigla em inglês) estabeleceu como meta fazer 3.000 prisões de imigrantes em situação irregular por dia, o que triplica o número anterior.