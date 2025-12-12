SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pretende afrouxar as restrições federais sobre a maconha e reclassificar a substância no mesmo nível de alguns analgésicos com prescrição médica. As informações são do jornal "The Washington Post".

Medida seria feita por meio de uma ordem executiva que determina a reclassificação do uso da planta para fins medicinais. Atualmente, a maconha é classificada como droga de nível 1, o mesmo grupo de substâncias como heroína e LSD -consideradas de alto potencial de abuso e sem uso terapêutico. Com a mudança para o nível 3, a maconha passaria a ser enquadrada como substância de uso médico aceito e com menor risco de dependência.

A decisão ainda não é final, mas Trump discutiu o plano com o presidente da Câmara, Mike Johnson, e com executivos do setor de cannabis. Johnson se mostrou cético, mas o presidente indicou que pretende seguir com a medida.

O movimento daria continuidade a um processo iniciado no governo Joe Biden, quando autoridades de saúde recomendaram a reclassificação em 2023. O avanço da proposta, no entanto, ficou travado na DEA (Agência Antidrogas dos EUA) e não foi concluído antes da troca de governo. Trump, segundo o "The Washington Post", não pode mudar a classificação sozinho, mas pode determinar que o Departamento de Justiça finalize o processo administrativo.

O novo status não legalizaria a maconha no país todo, mas facilitaria pesquisas e beneficiaria empresas do setor, segundo fontes ouvidas pelo jornal. Atualmente, 24 estados já legalizaram o uso recreativo da droga.

