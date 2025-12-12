SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 32 anos morreu após cair do terceiro andar de um complexo esportivo em Kuala Lumpur, na Malásia, enquanto tentava recuperar uma bola de pickleball.

Durante a partida, a bola saiu da área do jogo, e o homem tentou pegá-la escalando a cerca da quadra, caindo no andar de baixo. Informação foi confirmada pelo chefe de polícia de Wangsa Maju, ACP Mohamad Lazim, em comunicado divulgado em 3 de dezembro.

Caso foi classificado como morte súbita, segundo a polícia local. O acidente aconteceu no Playa Racquet Club.

O clube lamentou a morte do homem em suas redes sociais. Na publicação, o local também pediu que o público respeite a privacidade dos envolvidos.