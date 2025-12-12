SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em mais um episódio de tensão diplomática entre um país da Otan, a aliança militar liderada pelos EUA, e a Rússia, o governo da Alemanha convocou nesta sexta-feira (12) o embaixador russo em Berlim após identificar um aumento significativo de "atividades híbridas ameaçadoras" que teriam sido conduzidas por Moscou.

Segundo um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores alemão, os casos incluem campanhas de desinformação, espionagem, ataques cibernéticos e tentativas de sabotagem.

Ele atribuiu à Rússia duas operações digitais que, segundo ele, representaram ameaça à Alemanha. Segundo o porta-voz, um ataque cibernético contra a segurança aérea de seu país, registrado em agosto de 2024, foi conduzido pelo grupo russo APT28, uma organização de ciberespionagem. Ele ainda acusou Moscou de tentar influenciar e desestabilizar as eleições gerais alemãs que ocorreram em fevereiro.

"Chamamos o embaixador russo ao Ministério das Relações Exteriores e deixamos claro que estamos monitorando muito de perto as ações da Rússia e que tomaremos medidas contra elas", afirmou. O governo alemão não detalhou quais ações poderá adotar, mas disse que vê o caso com preocupação.

Paralelamente ao aumento das tensões, autoridades diplomáticas europeias afirmaram que a Alemanha vê como indispensável a aprovação de um empréstimo de reparações para a Ucrânia baseado no uso de ativos russos congelados. O tema deverá ser discutido na próxima cúpula da União Europeia.

Segundo pessoas com conhecimento do assunto mencionadas pela agência Reuters, Berlim se comprometeria com ? 50 bilhões em garantias, dentro de um pacote total estimado em ? 210 bilhões. A Alemanha também apoia a utilização de ativos russos congelados em outros países europeus para financiar o mecanismo.

As mesmas autoridades alertaram que a falta de acordo na cúpula enviaria "um sinal desastroso para a Ucrânia" e representaria "um fracasso da própria Europa".