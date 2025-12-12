SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As forças de segurança do Irã prenderam "de forma violenta" a ativista Narges Mohammadi, vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2023, durante uma cerimônia em memória de um advogado na cidade de Mashhad, no leste do país, disseram seus apoiadores nesta sexta-feira (12).

De acordo com a Fundação Narges Mohammadi, a vencedora do Nobel, que havia obtido em dezembro de 2024 uma permissão temporária para deixar a prisão, foi detida ao lado de outros ativistas no evento realizado em homenagem a Khosrow Alikordi, encontrado morto em seu escritório na semana passada.

O marido da ativista, Taghi Rahmani, que vive em Paris, também escreveu no X que Mohammadi foi presa.

Após passar grande parte da última década presa por sua luta a favor dos direitos humanos no país persa, Mohammadi estava em liberdade provisória por razões médicas. Ela ficou detida na penitenciária de Evin, em Teerã, e seus advogados já tinham manifestado o temor de que ela fosse capturada novamente e enviada de volta à prisão ?um dos locais atacados por Israel na guerra de 12 dias contra o Irã.

Mohammadi é perseguida há décadas pelo regime iraniano por seu ativismo, iniciado quando ela ingressou na universidade, e por artigos escritos em favor dos direitos das mulheres no país.

Em março, ela voltou a questionar o Irã e disse que as mulheres derrubarão o regime islâmico estabelecido após a revolução de 1979. "As mulheres se levantaram contra a república islâmica de tal maneira que o regime já não tem poder para reprimi-las", afirmou em mensagem de vídeo, em farsi, por ocasião do Dia Internacional da Mulher.