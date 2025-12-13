SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Autoridades dos Estados Unidos afirmaram neste sábado (13) que várias pessoas foram baleadas no campus da Universidade Brown, instituição de elite localizada em Rhode Island. Ao menos duas pessoas foram mortas.

A chefe de comunicação de segurança pública da cidade de Providence, Kristy DosReis, disse que houve múltiplas vítimas atingidas por disparos, mas não divulgou o número exato de feridos nem de mortos. Segundo ela, o caso está sob investigação.

"Há várias pessoas baleadas. A investigação continua em andamento, e estamos orientando a população a permanecer em locais seguros", afirmou DosReis.

Em comunicado publicado em seu site, a universidade descreveu o episódio como uma situação de "atirador ativo". Até as 17h11 no horário local (18h11 em Brasília), a polícia ainda não havia detido nenhum suspeito.

Relatos divulgados por veículos de imprensa apontaram até 20 vítimas, mas essas informações ainda não haviam sido confirmadas de forma oficial.