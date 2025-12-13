BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a receber um médico para fazer um exame de ultrassonografia. A decisão foi tomada nesta sexta-feira (12).

"As visitas dos médicos do sentenciado, devidamente cadastrados, não necessitam de prévia comunicação, observando-se as determinações legais e judiciais anteriormente fixadas", diz o despacho. A ultrassonografia foi solicitada nessa quinta (11).

Os advogados de Bolsonaro pediram na última terça-feira (9) autorização para que ele deixe a Superintendência da Polícia Federal de Brasília, onde está preso, para passar por novos procedimentos de saúde.

Segundo a defesa, o ex-presidente precisa de cirurgia para quadro de soluc?os e hérnia, o que demandaria internação imediata com duração de 5 a 7 dias. Diante disso, Moraes determinou uma perícia para avaliar a necessidade do procedimento.