SÃO PAULO, SP (FOLHARPESS) - Imagens de uma câmera de segurança capturaram a queda de um avião de transporte militar russo An-22. A aeronave caiu na região de Ivanovo, a nordeste de Moscou, com sete tripulantes a bordo, segundo a mídia estatal local.

Todos os tripulantes morreram no acidente, informou o Comitê de Investigação da Rússia, na última terça-feira (9). O órgão não confirmou o número de pessoas a bordo nem divulgou detalhes sobre o que teria causado a queda do avião.

"Durante um voo de teste, após trabalhos de reparo, um avião de transporte militar An-22 caiu. A aeronave caiu em uma área desabitada", disse o Ministério da Defesa da Rússia às agências de notícias locais.

Uma pessoa próxima ao caso confirmou à agência de notícias TASS, sob anonimato, que sete pessoas estavam no avião.

Não houve qualquer indício de que o incidente estivesse relacionado à Guerra da Ucrânia ou acusações de envolvimento por parte de Kiev. Acredita-se que tenha sido causado por uma falha técnica na aeronave, que estava em serviço há mais de 50 anos, informou posteriormente o jornal econômico Kommersant, citando pessoas com conhecimento do caso que falaram sob anonimato.