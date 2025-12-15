SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião comercial da companhia aérea JetBlue precisou interromper a subida para evitar uma colisão com uma aeronave militar dos Estados Unidos, em uma cidade próxima à costa da Venezuela. As informações foram publicadas pela agência de notícias Associated Press.

Avião partia de Curaçao rumo ao aeroporto JFK, em Nova York. "Quase tivemos uma colisão no ar aqui em cima", disse o piloto da JetBlue, de acordo com uma gravação de sua conversa com o controle de tráfego aéreo. "Eles passaram diretamente na nossa rota de voo... Eles não estão com o transponder ligado, é um absurdo", continuou.

Piloto precisou interromper a subida 20 minutos após a decolagem. Não há informações e o piloto viu a aeronave militar com seus próprios olhos ou se foi alertado por um sensor. Segundo a companhia aérea, manobra foi feita para evitar uma colisão com um avião-tanque da Força Aérea dos Estados Unidos. "Acabamos de ter uma aeronave passando bem na nossa frente, a menos de 8 quilômetros -talvez 3 ou 5 quilômetros", narrou o profissional.

Profissional também afirmou que o avião militar entrou no espaço aéreo venezuelano. De acordo com a gravação do tráfego aéreo, o controlador respondeu ao piloto: "Tem sido um absurdo essa presença de aeronaves não identificadas em nosso espaço aéreo".

JetBlue cobrou que episódio seja investigado. Derek Dombrowski, porta-voz da companhia aérea, disse ontem que reportou o caso às autoridades federais. "Participaremos de qualquer investigação. Nossos tripulantes são treinados nos procedimentos adequados para diversas situações de voo e agradecemos a eles por relatarem prontamente essa situação à nossa equipe de liderança", afirmou.

A Administração Federal de Aviação emitiu um alerta para aeronaves americanas. A recomendação é de que os militares "exerçam cautela" ao sobrevoar o espaço aéreo venezuelano, "devido ao agravamento da situação de segurança e ao aumento da atividade militar na Venezuela e em seus arredores". A Casa Branca não comentou sobre o episódio com o voo da JetBlue.

Incidente ocorreu no momento em que as forças armadas dos EUA intensificam suas atividades na Venezuela. O governo Trump afirma que presença é para combater o narcotráfico no Caribe. Desde o início de setembro, os EUA realizaram uma série de ataques aéreos contra embarcações que, segundo eles, transportavam drogas, matando mais de 80 pessoas.