SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um ônibus que transportava adolescentes caiu de um penhasco na madrugada de domingo no departamento de Antioquia, no noroeste da Colômbia, deixando ao menos 17 mortos e cerca de 20 feridos.

A tragédia ocorreu durante o retorno de uma excursão escolar. O veículo retornava de uma viagem comemorativa de formatura do ensino médio às praias de Tolú, no Caribe colombiano, com destino ao município de Bello, na região metropolitana de Medellín.

Três dos feridos estão em estado grave e foram encaminhados a hospitais da capital do departamento, informou o governador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Entre os mortos está o motorista do ônibus, funcionário da empresa de transporte turístico Precultur. A Polícia Nacional coordena o traslado aéreo dos corpos para o Instituto Médico Legal de Medellín.

O governador de Antioquia decretou três dias de luto oficial no departamento e determinou que as bandeiras de prédios públicos sejam hasteadas a meio mastro. Em mensagem publicada nas redes sociais, o governador decretou três dias de luto oficial em Antioquia e determinou que as bandeiras de prédios públicos sejam hasteadas a meio mastro. "Todo o departamento está de luto pela perda dessas vidas jovens", escreveu.

De acordo com informações do jornal El Tiempo, o acidente ocorreu em um trecho entre os municípios de Remedios e Zaragoza, na área conhecida como El Chispero. O ônibus teria perdido o controle e despencado de uma altura superior a 20 metros. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.

O secretário de Educação de Bello, Edgar de Jesús Callejas Arango, informou que não havia professores acompanhando o grupo. Os estudantes, com idades entre 16 e 18 anos, teriam organizado a viagem por conta própria para celebrar a conclusão do ensino médio. A prefeitura da cidade afirmou que cinco alunos que se formariam não participaram da excursão e permaneceram em Tolú.