SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ataque terrorista na famosa praia de Bondi, em Sydney, neste domingo (14), matou ao menos 15 pessoas, incluindo uma criança de dez anos, um sobrevivente do Holocausto e dois rabinos.

O atentado ocorreu durante um evento da celebração judaica Hanukkah, quando dois homens armados abriram fogo contra as pessoas no local. Eles eram pai e filho?o primeiro foi morto, e o segundo está no hospital?, e suas identidades não foram divulgadas.

Veja, abaixo, a identidade de algumas das vítimas:

*

Matilda

A criança de dez anos foi a vítima mais jovem. Ela é ex-aluna de uma escola russa em Sydney, que lamentou a sua morte. A professora Irina Goodhew, que deu aulas a Matilde, lançou uma campanha online de arrecadação de fundos para a mãe da menina. A docente descreveu Matilda como uma "criança brilhante, alegre e cheia de vida".

Eli Schlanger

Nascido em Londres, Eli Schlanger tinha 41 anos e era rabino. De acordo com a imprensa local, tinha cinco filhos e trabalhava em um centro cultural judaico.

Peter Meagher

A morte de Peter Meagher, também conhecido como Marzo, foi confirmada nesta segunda-feira (15) pelo clube de Rugby de Randwick, do qual ele era voluntário. Segundo nota divulgada, ele trabalhava como um fotógrafo freelancer no evento judaico. O clube afirmou que Meagher estava "no lugar errado, na hora errada" e que ele era uma pessoa "muito amada e uma lenda" no clube.

Alexander Kleytman

Alexander Kleytman estava no evento na praia de Bondi com sua mulher, Larisa Kleytman. Segundo relato dela à mídia local, o seu marido tentou protegê-la dos disparos no momento do ataque, foi atingido e não sobreviveu.

Os dois são sobreviventes do Holocausto e narraram sua história à organização JewishCare. Nascido na Ucrânia, ele se mudou para a Austrália com a família.

Dan Elkayam

O francês Dan Elkayam tinha 27 anos e era ex-jogador do time de futebol australiano Rockdale Ilinden. O clube o descreveu, em um post nas redes sociais, como uma pessoa "extremamente talentosa e popular entre os companheiros de equipe". O presidente da França, Emmanuel Macron, lamentou a morte de Elkayam e expressou solidariedade à sua família.

Reuven Morrison

Reuven Morrison emigrou da União Soviética ainda adolescente, na década de 1970, para a Austrália. Em conversa com a emissora ABC em 2024, ele afirmou ter sofrido perseguição por ser judeu no período soviético, mas disse não imaginava que enfrentaria situações semelhantes na Austrália.

Na época da entrevista, uma sinagoga em Melbourne havia sido alvo de um ataque, com um homem incendiando a porta do templo religioso.

"Viemos para cá com a convicção de que a Austrália é o país mais seguro do mundo e que os judeus não enfrentariam esse tipo de antissemitismo no futuro, podendo criar nossos filhos em um ambiente seguro", disse.

Tibor Weitzen

Membro da sinagoga local, ele tinha 78 anos e estava no evento com sua família.

Yaakov Levitan

Trabalhava instituição judaica Beth Din de Sydney.