SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os dois estudantes mortos no ataque a tiros na Universidade de Brown, nos EUA, foram identificados pelas autoridades.

Ella Cook era aluna do segundo ano da universidade. Ela também era vice-presidente do grupo Republicanos da Universidade Brown.

Vítima era natural do Alabama. "Pessoa de luz", disse o reverendo Craig Smalley sobre Ella, em um vídeo publicado pela igreja que ela frequentava. "E aqueles de vocês que a conheceram, aqueles que a conhecem, sabem que ela era uma pessoa incrivelmente centrada, fiel e iluminada... na Universidade Brown, ela também era uma pessoa incrível, uma luz naquele lugar em particular", disse.

O grupo Republicanos Universitários da América afirmou estar "devastado" com a morte da estudante. "Ella era conhecida por sua coragem, ousadia e bondade, demonstrando seu compromisso com sua fraternidade e seus colegas", disse o grupo em um comunicado. "Nossas orações estão com sua família, nossos colegas da Brown e todo o campus neste momento de luto".

A outra vítima é Mukhammad Aziz Umurzokov, um cidadão uzbeque que cursava o primeiro ano na universidade. A identidade do jovem foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores do Uzbequistão.

Umurzokov foi morto a tiros quando estava no campus para uma revisão de economia. "Ele era incrivelmente gentil, engraçado e inteligente. Tinha grandes sonhos de se tornar neurocirurgião e ajudar as pessoas", disse sua irmã, Samira Umurzokova, em uma homenagem em uma campanha GoFundMe, criada para apoiar sua família.

O jovem estudava neurociência e era "extremamente inteligente", segundo relatos de amigos. O embaixador dos EUA no Uzbequistão, Jonathan Henick, classificou a morte de Umurzokov como trágica e disse estar profundamente triste.

TIROTEIO OCORREU NO CAMPUS DA UNIVERSIDADE EM RHODE ISLAND

Duas pessoas morreram e outras nove ficaram feridas. O tiroteio ocorreu em uma sala de aula de engenharia, no campus da universidade em Rhode Island, na noite de sábado, de acordo com as autoridades.

Até a manhã de hoje, nenhum suspeito havia sido identificado. Apesar disso, a universidade declarou em comunicado que "a polícia local informou que não acredita que haja qualquer ameaça imediata à Brown ou à comunidade local".

Um homem de 24 anos chegou a ser detido, mas foi liberado. As autoridades informaram no final da noite de domingo que um jovem foi preso em uma operação policial em um hotel a cerca de 27 quilômetros do campus, mas foi liberado.

"Temos um assassino à solta", disse Peter Neronha, procurador-geral de Rhode Island, em uma coletiva de imprensa. "Havia algumas evidências que apontavam para o indivíduo. Essas evidências precisavam ser corroboradas e confirmadas. E nas últimas 24 horas, e até muito recentemente, essas evidências apontam em uma direção diferente", acrescentou.

Atirador disparou mais de 40 tiros com uma pistola de 9 mm, disse um investigador à Associated Press. O homem foi filmado deixando campus após ataque. A imagem foi captada por câmeras de segurança, mas seu rosto não estava visível.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lamentou o ocorrido. "Que Deus abençoe as vítimas e as famílias das vítimas!", escreveu em rede social.

Fundada em 1764, a Brown está entre as universidades mais importantes dos EUA. A instituição soma mais de 10 mil alunos contando graduação e pós-graduação.