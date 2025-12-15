SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O FBI, a polícia federal dos Estados Unidos, desarticulou um ataque terrorista que pretendia explodir uma série de bombas em Los Angeles na noite de Réveillon, disse nesta segunda-feira (15) o governo Donald Trump.

O suposto atentado teria sido organizado pela Frente de Libertação da Ilha da Tartaruga (TILF), um grupo "de extrema esquerda, pró-Palestina, anti-governo e anti-capitalista", de acordo com a secretária de Justiça, Pam Bondi. Ilha da Tartaruga é um termo que foi utilizado por indígenas para se referir à América do Norte, similar ao nome Pindorama, dado pelos tupis para o Brasil.

Segundo Bondi, a TILF também pretendia atacar agentes do ICE, o serviço de imigração dos EUA. Quatro pessoas foram presas na Califórnia e uma quinta, no estado da Louisiana, acusadas de posse ilegal de artefato explosivo.

Segundo o FBI, os quatro suspeitos da Califórnia fabricaram e testaram as bombas no deserto do Mojave na última sexta (12). Um dos acusados também escreveu um manifesto detalhando o atentado, que recebeu o codinome "operação meia-noite".

Tags:

Governo Trump