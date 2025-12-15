Nick Reiner, filho do cineasta Rob Reiner

Nick estava detido em uma prisão do condado de Los Angeles sob fiança de US$ 4 milhões, de acordo com registros da detenção.

Um oficial do Departamento do Xerife do condado de Los Angeles afirmou que ele havia sido preso sob acusação de homicídio.

Facadas

A polícia disse ter encontrado dois corpos na casa dos Reiner às 15h40 (horário local) no bairro de Brentwood, em Los Angeles, no domingo (14). Inicialmente, as vítimas não foram identificadas, mas depois outras autoridades confirmaram que se tratava de Reiner, de 78 anos, e sua esposa, Michele, de 68.

A mídia local noticiou que o casal foi assassinado a facadas.

Tags:

Crime | Los Angeles | Nick reine | Rob Reiner