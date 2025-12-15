SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A queda de um avião nesta segunda-feira (15) deixou ao menos seis mortos perto do Aeroporto Internacional de Toluca, na cidade de Toluca, no México.

Aeronave de pequeno porte particular caiu em um depósito de diesel a cerca de 300 metros do aeroporto. O coordenador de Defesa Civil do Estado do México, Adrián Hernández, declarou que as autoridades se preocuparam com explosões em razão do local da queda.

Oficial disse que o avião não conseguiu fazer um pouso de emergência. A Defesa Civil local afirmou no X que a aeronave transportava oito passageiros e dois tripulantes. Nenhuma identificação foi divulgada até o momento.

Governo do Estado do México pediu que a população não se aproximasse do local da queda. Por volta das 17h26 (horário de Brasília), a Defesa Civil local informou no X que o incêndio havia sido controlado e que os bombeiros faziam o resfriamento da área.

Aeronave partiu de Acapulco com destino a Toluca. Segundo o site local NMas, as autoridades acreditam que havia entre 8 e 10 pessoas a bordo.