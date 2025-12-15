SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, processou a rede de televisão britânica BBC nesta segunda-feira (15) por difamação devido a trechos editados de um discurso que davam a entender que ele havia incitado seus apoiadores a invadir o Capitólio em 6 de janeiro de 2021. O republicano pediu US$ 10 bilhões (R$ 54,1 bilhões) em indenização.

O processo movido por Trump afirma que a BBC o difamou e violou uma lei da Flórida que proíbe práticas comerciais enganosas e desleais. Ele busca uma indenização de US$ 5 bilhões por cada uma das duas acusações.

O republicano já havia anunciado em novembro que processaria a empresa pedindo entre US$ 1 bilhão e US$ 5 bilhões. "Acho que tenho que fazer isso. Eles até admitiram que enganaram", disse Trump, no avião presidencial há um mês.

Os advogados do presidente haviam enviado naquela semana uma carta à BBC acusando a emissora de difamá-lo na edição de um discurso de 2021, no Capitólio. No texto, exigiram que a emissora pedisse desculpas e pagasse uma indenização.

A BBC pediu desculpas por ter dado a impressão, em um documentário exibido no ano passado, que Trump havia incitado uma "ação violenta" antes de seus apoiadores invadirem o Capitólio -na ocasião, o Congresso estava reunido para certificar a vitória de Joe Biden, que havia derrotado Trump nas eleições de novembro de 2020.

A rede de TV ainda anunciou dias depois que o presidente do seu Conselho de Administração, Samir Shah, havia enviado "uma carta pessoal à Casa Branca para expressar claramente ao presidente Trump que ele e a empresa lamentam" a edição do discurso.

"Embora a BBC lamente sinceramente a forma como essas imagens foram editadas, rejeitamos firmemente que haja base legal para uma denúncia por difamação", acrescentou Shah.

Trump, no entanto, afirmou que pretendia discutir o assunto com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, que apoia a independência da emissora e evitou tomar partido contra o presidente dos EUA.

A BBC é uma empresa pública do Reino Unido e, portanto, é financiada por meio de uma taxa de licenciamento obrigatória cobrada de todos os telespectadores do país. Isso, segundo advogados britânicos, pode tornar qualquer pagamento a Trump politicamente problemático.

Ao pedir desculpas, a BBC já havia afirmado que não pagaria a indenização pedida pelo presidente. Políticos de esquerda britânicos veem os ataques como parte de uma ofensiva orquestrada pela direita para minar a emissora e ainda uma evolução da retórica de Trump contra a imprensa.

O presidente americano já processou outros veículos durante seu segundo mandato. Em setembro, Trump acusou o jornal The New York Times e quatro de seus repórteres de difamá-lo antes da eleição de 2024, afirmando que seus textos buscaram minar sua candidatura e sua reputação. Ao dizer que os textos foram publicados com "dolo específico", o presidente pediu indenização de pelo menos US$ 15 bilhões (R$ 81,2 bilhões).

Meses antes, em julho, Trump abriu processo contra o The Wall Street Journal, por uma reportagem que tachou de "falsa, difamatória, infundada e depreciativa" sobre uma suposta carta de aniversário do presidente ao financista acusado por abusos sexuais Jeffrey Epstein. Neste caso, o republicano pede ao menos US$ 20 bilhões (R$ 108,3 bilhões).