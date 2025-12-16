SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a eleição à Presidência no Chile, vencida pelo ultradireitista José Antonio Kast, o presidente argentino, Javier Milei, republicou em suas redes sociais uma imagem que retrata o Brasil e outros países sul-americanos governados por líderes de esquerda como uma favela. A Argentina e as nações lideradas por políticos associados à direita, por sua vez, são retratadas como cidades futurísticas.

A postagem polêmica ocorreu na segunda-feira (15), no dia seguinte à vitória de Kast sobre a governista Jeannette Jara, no segundo turno da eleição chilena. Milei republicou a imagem de uma página satírica nos stories do Instagram, que desaparecem depois de 24 horas.

Em letras maiúsculas, a legenda da publicação diz que o povo sul-americano grita por liberdade. "Basta de socialismo empobrecedor", afirma. O presidente argentino não escreveu comentários.

Milei ainda republicou outras imagens que mostram a América do Sul dividida. De um lado, aparecem Brasil, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Uruguai, Suriname e Venezuela, que são governados pela esquerda, com exceção da Guiana Francesa, que pertence à França, e que são retratados como subdesenvolvidos.

De outro, estão Argentina, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai e Peru, que têm líderes de direita e aparecem como regiões desenvolvidas.

O resultado no Chile ajudou a equilibrar o mapa ideológico na América do Sul, que agora tem o mesmo número de líderes alinhados à direita e à esquerda: seis para cada lado.

Presidente mais à direita no Chile desde a ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990), Kast, 59, tentava, pela terceira vez, ser presidente. A ordem pública e o controle da imigração irregular foram temas decisivos para a vitória do ultradireitista no domingo.

Próximo do atual presidente chileno Gabriel Boric, de esquerda, Lula parabenizou Kast em suas redes sociais. "Cumprimento Kast por sua eleição à Presidência do Chile e o povo chileno pela sua participação em um processo eleitoral democrático, transparente e ordenado", escreveu o líder brasileiro.

"Seguiremos trabalhando com o novo governo chileno em favor do fortalecimento das excelentes relações bilaterais, dos sólidos laços econômico-comerciais que unem Brasil e Chile, pela integração regional e pela manutenção da América do Sul como zona de paz", continuou Lula.

Outras eleições ocorreram na América do Sul neste ano. No Equador, o direitista Daniel Noboa foi reeleito presidente em abril. Antes escolhido para um governo-tampão, ele assumiu um mandato de quatro anos ao derrotar a opositora Luisa González, de esquerda.

Na Guiana, Irfaan Ali, de centro-esquerda, foi reeleito em setembro. No Suriname, o Parlamento elegeu Jennifer Geerlings-Simons a primeira mulher presidente do país.

Já no Peru, José?Jerí, de direita, substituiu Dina Boluarte, que sofreu impeachment no último dia 10. Sétimo presidente do país desde 2016, ele prometeu adotar uma abordagem dura em relação ao crime.

Na Bolívia, a vitória de Rodrigo Paz, de centro-direita, marcou em outubro o fim de quase 20 anos de domínio do MAS (Movimento ao Socialismo), partido cuja principal figura é Evo Morales.