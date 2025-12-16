SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um adolescente de 15 anos armado com uma faca atacou uma escola pública na Rússia e matou um estudante de dez anos. Um segurança também ficou ferido.

Ataque ocorreu em uma escola na vila de Gorki-2, em Moscou. O Comitê de Investigação da Rússia declarou que o agressor entrou na instituição de ensino, por volta das 9h (horário local), com uma faca e um spray de pimenta.

Ele esfaqueou um segurança e matou um aluno de dez anos. Crime foi gravado pelo próprio adolescente. "Tragicamente, um aluno da quarta série perdeu a vida", escreveu Ksenia Mishonova, defensora pública da infância da região de Moscou, no Telegram. O segurança ferido foi levado para um hospital para receber tratamento médico. Ainda não há informações sobre o seu estado de saúde.

Centenas de estudante se trancaram nas salas de aula com medo do ataque. Com a chegada da polícia, eles foram evacuadas do prédio, informou a administração do colégio à agência de notícias russa TASS.

Suspeito foi detido pela polícia. Ele é estudante do nono ano da mesma instituição. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o adolescente sendo preso por agentes fortemente armados.

Fotos encontradas em seu celular supostamente continham "citações extremistas". A mídia russa relatou que entre as citações estavam nomes de organizações de extrema-direita, além de referências aos ataques a mesquitas de Christchurch, na Nova Zelândia, em 2019.

Professores disseram à mídia estatal que o suspeito do ataque tinha boas notas e estudava "sem reclamar". O ataque na Escola Secundária Uspenskaya ocorreu um dia depois de a polícia de São Petersburgo ter prendido um aluno acusado de esfaquear e ferir um professor após uma discussão sobre uma nota baixa.