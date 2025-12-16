SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um segurança da residência oficial do presidente da Argentina, Javier Milei, em Buenos Aires, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (16).

Soldado cometeu suicídio, aponta investigação. "Os protocolos adequados foram imediatamente acionados e os serviços médicos de emergência chegaram, confirmando o óbito", informou a assessoria de imprensa da Presidência.

Justiça federal determinou que diferentes áreas das forças federais participem da investigação. "O presidente da nação e todo o Governo Nacional expressam as suas condolências e apoio à família neste momento de luto", acrescentou o governo Milei, em comunicado.

Segurança foi identificado como Rodrigo Gómez, de 21 anos. Ele foi encontrado em um dos postos internos da residência, segundo o jornal argentino Clarín.

O incidente teria ocorrido entre 5h15 e 5h30 da manhã. Fontes afirmaram ao jornal La Nacion que o soldado não compareceu ao trabalho e um colega foi verificar o que havia acontecido. Foi então que o outro segurança encontrou o corpo da vítima. A equipe médica de plantão no complexo chegou primeiro, seguida pelos serviços de emergência externos, mas o jovem já estava morto.

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.