SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou nesta terça-feira (16) um bloqueio total de petroleiros sob sanção dos EUA ao redor da Venezuela -uma definição pouco clara que, na prática, deve impedir a entrada ou saída de águas venezuelanas de quase todos os cargueiros não ligados à americana Chevron, que opera no país latino-americano com anuência de Washington.

Trump também classificou a ditadura de Nicolás Maduro de uma organização terrorista internacional, abrindo caminho para ataques diretos contra o regime e aproximando os dois países de uma guerra aberta. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo, e as exportações da commodity são cruciais para a economia do país e a sobrevivência do regime.