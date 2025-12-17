BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou ter falado ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que conversar é menos sofrível do que a guerra, em um momento em que o governo americano faz operação militar contra o narcotráfico na Venezuela.

"Eu falei para o [Donald] Trump: ?Trump, fica mais barato conversar e menos sofrível do que guerra?. Se a gente acreditar no poder da palavra e do argumento, a gente evita muita confusão na vida dos países", disse Lula, durante discurso de abertura da reunião ministerial.

Além dos navios e frtota militar enviados aos mares do entorno do país latino, na terça-feira (16) o governo Trump ordenou um bloqueio total de petroleiros sob sanção dos EUA ao redor da Venezuela. De acordo com ele, o país está "completamente cercado" pelas Forças Armadas americanas.

O regime de Nicolás Maduro reagiu, classificando a ação dos EUA como "irracional" e "ameaça grotesca".

A definição de quais petroleiros estão sob sanção é pouco clara. Na prática, a medida deve impedir a entrada ou saída de águas venezuelanas de quase todos os cargueiros de petróleo não ligados à americana Chevron.

Apesar de sanções americanas contra o setor petrolífero venezuelano, a empresa opera no país latino-americano com anuência de Washington ?medida adotada pelo governo Joe Biden com o objetivo de reduzir o preço de gasolina nos EUA e mantida pelo governo Trump.

As declarações de Lula foram feitas durante o último encontro do ano feito por Lula com todos os seus ministros, onde é apresentado um balanço de ações no ano e cobranças do presidente são reforçadas.

Nele, Lula se referiu a conversas que travou com o homólogo americano sobre questões bilaterais e internacionais. Em telefonema mais recente, o brasileiro pediu cooperação de Trump no combate ao narcotráfico internacional, sem menções diretas à Venezuela, segundo o governo brasileiro.

Na mesma semana, Lula também conversou com Maduro sobre a escalada militar dos EUA contra o país vizinho.