SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As Forças Armadas dos Estados Unidos informaram nesta quarta-feira (17) que realizaram mais um ataque letal contra uma embarcação no Pacífico, matando quatro homens.

"Informações de inteligência confirmaram que a embarcação estava navegando por uma rota conhecida de narcotráfico no Pacífico Oriental e estava envolvida em operações de narcotráfico", afirmou o Comando Sul dos EUA em uma publicação no X.

Desde o início de setembro, o Exército americano, sob o comando do chefe do Pentágono, Pete Hegseth, tem como alvo supostos barcos de tráfico de drogas no mar do Caribe e no Pacífico, destruindo, com este novo ataque, pelo menos 27 embarcações e matando ao menos 99 pessoas.

Os ataques foram acompanhados por uma enorme mobilização militar dos EUA no Caribe, que inclui o maior porta-aviões do mundo e uma série de outros navios de guerra.

Trump reafirma que o objetivo é combater o narcotráfico, enquanto o ditador venezuelano, Nicolás Maduro, diz se tratar de um pretexto para uma mudança de regime em Caracas.

Na semana passada, os EUA também capturaram um navio petroleiro na costa da Venezuela. Se a medida se repetir, a consequência pode ser a asfixia da economia venezuelana. O país possui as maiores reservas de petróleo do mundo e tem uma economia dependente de exportações dessa commodity.

Ainda nesta quarta, o regime de Maduro solicitou a convocação de uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas para discutir a "agressão persistente" dos EUA contra o país. O órgão deve se reunir para discutir a questão no próximo dia 23, mas a chance de uma decisão favorável a Caracas é zero, uma vez que Washington tem poder de veto.

Na terça, Trump declarou um bloqueio contra todos os petroleiros sob sanção dos EUA que entrem ou saiam da Venezuela -o passo mais claro em direção a uma guerra aberta entre os dois países até então. O regime de Maduro é dependente da receita das exportações de petróleo, pilar crucial para a economia venezuelana.

Em resposta, o ditador chamou o bloqueio de irracional e "ameaça grotesca", e as Forças Armadas da Venezuela reafirmaram seu apoio ao ditador. Também nesta quarta, a Marinha venezuelana começou a escoltar petroleiros em suas águas territoriais, segundo uma reportagem do jornal The New York Times, citando autoridades americanas que monitoram as movimentações.

Tags:

Pentágono