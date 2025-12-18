SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Funcionários de um hotel em Changchun, na China, encontraram um quarto repleto de lixo, que foi acumulado ao longo de dois anos por um hóspede que passou esse tempo morando no local.

Quarto estava com uma "montanha" de lixo de quase um metro de altura em alguns pontos do cômodo. Foram encontradas diversas embalagens de comida e uma pilha de papel higiênico usado. As informações são do jornal The Sun.

Hóspede ficou no hotel por cerca de dois anos. No entanto, o homem, que não teve a identidade revelada, vivia trancado no quarto jogando videogame, dificilmente saía e recusava os serviços de limpeza de quarto, segundo os funcionários do hotel relataram à imprensa chinesa.

Ele seria viciado em jogos eletrônicos e passava a maior parte do tempo jogando. Dentro do quarto foram encontradas cadeiras e uma mesa específica para gamer - os objetos estavam quase imersos no lixo.

Funcionários relataram que o cenário era nauseante, com odor insuportável. Imagens feitas de dentro do quarto mostram as condições precárias que o homem vivia, com o banheiro repleto de papel higiênico usado e todo sujo.

Foram necessários três dias para realizar a limpeza do quarto, que foi desinfectado. Mesmo assim, o dono do hotel precisará fazer uma reforma no quarto para reparar danos causados pelo hóspede.

Esse hotel é especializado em oferecer moradia temporária para competidores de e-sports (jogos eletrônicos). O espaço oferece quartos privativos equipados com computadores adaptados para jogar online.