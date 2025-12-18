SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma criança de três anos que havia desaparecido em 1983 na cidade de Louisville, no Kentucky (EUA), foi encontrada viva 42 anos depois. Michelle Newton, que hoje tem 46 anos, mora no condado de Marion, na Florida.

Desaparecimento da criança ocorreu na primavera de 1983. Na época, a sua mãe, identificada como Debra Newton disse ao pai da criança que se mudaria para a Geórgia por causa de um novo emprego.

Pouco tempo após se mudarem, mãe e filha desapareceram. Joseph Newton, pai de Michelle, contou que, em algum momento entre 1984 e 1985, ocorreu uma "última ligação telefônica".

O pai da criança procurou a polícia, e um mandado de prisão contra Debra foi expedido. A mãe de Michelle foi incluída na lista dos "oito fugitivos mais procurados por sequestro parental" do FBI, mas as autoridades não conseguiram localizá-la. Após anos de busca, o caso foi arquivado em 2000 quando o estado de Kentucky não conseguiu contato com o pai da criança.

Em 2005, Michelle foi removida dos bancos de dados nacionais de crianças desaparecidas. O caso foi reaberto em 2016 depois que um membro da família descobriu informações que levara os detetives a reexaminarem o caso. Mas mãe e filha não foram encontradas.

Caso foi reaberto após uma denúncia anônima identificar uma mulher que poderia ser Debra Newton. Segundo a polícia, um detetive da Força-Tarefa dos Marshals dos EUA comparou a foto recente com uma imagem de Debra de 1983, e um detetive do Condado de Jefferson confirmou a semelhança entre as duas pessoas.

Debra Newton, hoje com 66 anos, foi vista no condado de Marion, usando um nome diferente. Ela agora se chamava Sharon Nealy. Os investigadores coletaram o DNA da irmã de Debra em Louisville, e o resultado mostrou uma "correspondência de 99,9%" com a mulher da Flórida.

Ela foi presa enquanto passeava com seu cachorro ao lado do marido. No dia em que foi detida, ela afirmou aos agentes que não teria feito nada.

Um membro da família de Debra pagou a fiança dela. Ela foi indiciada por crime de interferência na custódia, de acordo com o Ministério Público do Condado de Jefferson. Crimes de sequestro com custódia não prescrevem no Kentucky.

A mulher compareceu voluntariamente ao tribunal para sua audiência de acusação em Louisville. Debra deverá comparecer novamente ao tribunal em 23 de janeiro. Não há informações dos motivos que levaram ela a fugir com a filha.

FILHA REENCONTROU O PAI APÓS MAIS DE QUATRO DÉCADAS

Michelle, que tem 46 anos, reencontrou o pai após anos de busca. "Ela sempre esteve em nossos corações", disse Joseph Newton à afiliada da CNN, WLKY. "Não consigo explicar aquele momento em que entrei e pude abraçar minha filha novamente." "Eu não trocaria aquele momento por nada. Foi como vê-la quando nasceu. Era como um anjo", acrescentou.

Ela foi comunicada pelas autoridades de que tinha sido sequestrada na infância. A mulher foi criada com outro nome e não fazia ideia de que estava desaparecida. Quando a polícia chegou à sua porta, Michelle contou que os policiais deram a notícia oficialmente: "Você não é quem pensa que é. Você é uma pessoa desaparecida. Você é Michelle Marie Newton", disse ela em entrevista à emissora WLKY.

A mulher afirmou que nunca se sentiu sequestrada pela mãe. "Ela nos disse que não percebeu que era uma vítima até ver tudo o que havia perdido", disse o vice-coronel, Steve Healey.

Michelle falou que vai ajudar o pai e a mãe. "Minha intenção é apoiar os dois durante esse período e tentar ajudá-los a resolver a situação para que todos possamos nos curar."