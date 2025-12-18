SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião caiu durante o pouso esta manhã (horário local), no Aeroporto Regional de Statesville, na Carolina do Norte, nos EUA. Ainda não há informações de feridos ou as causas do acidente.

Avião caiu por volta das 10h15 (12h15 no horário de Brasília), informou o Aeroporto Regional de Statesville, nas redes sociais. "Podemos confirmar que houve um incidente com uma aeronave no Aeroporto Regional de Statesville", postou o perfil do aeródromo no Facebook.

O avião caiu durante o pouso. "A FAA (sigla em inglês da Administração Federal de Aviação) está a caminho e investigará o incidente", informou o aeroporto. "Atualizações serão fornecidas assim que as informações estiverem disponíveis".

O site WBTV fala em "múltiplas mortes", mas não soube dizer a quantidade de pessoas vítimas do acidente. Segundo o portal, o avião em questão era um Cesna C550. "Registros comerciais indicam que o avião pertencia ao ex-piloto da Nascar, Greg Biffle", informa o portal.

A pista do local tem 2.135 metros e fica localizada ao longo de duas rodovias da região. De acordo com o site da cidade de Statesville, o aeroporto é municipal e oferece hangares e outras instalações para aeronaves executivas de todos os portes da Fortune 500 e diversas equipes da Nascar, tradicional modalidade automobilística americana.

