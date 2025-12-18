SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O conselho diretor do Kennedy Center, famoso centro cultural e teatro em Washington, decidiu renomear a instituição para Trump-Kennedy Center em votação unânime, anunciou a Casa Branca nesta quinta-feira (18). Os membros do órgão que controla o centro cultural foram escolhidos pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em fevereiro.

A instituição cultural, considerada a mais importante dos EUA e sede da Orquestra Sinfônica Nacional do país e da Ópera Nacional de Washington, vem sofrendo intervenção cada vez maior de Trump desde que o republicano voltou ao poder.

Dias depois de tomar posse, Trump demitiu os membros do conselho diretor e indicou novos, incluindo a secretária de Justiça, Pam Bondi, a jornalista da Fox News Laura Ingraham, esposa do vice-presidente J. D. Vance, Usha, e Elaine Chao, ex-secretária de Tranportes casada com o importante senador republicano Mitch McConnell. O conselho, então, tornou Trump presidente do Kennedy Center.

"Acabo de ser informada que o altamente respeitado conselho diretor do Kennedy Center, que inclui algumas das pessoas mais bem-sucedidas do mundo, acaba de votar, de forma unânime, para renomear o centro como o Trump-Kennedy Center", disse em publicação do X a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Segundo Leavitt, a decisão foi tomada "graças ao trabalho inacreditável que o presidente Trump tem feito no último ano para salvar o prédio, não só do ponto de vista da construção, mas tambem resgatando suas finanças e reputação". "Parabéns ao presidente Donald J. Trump e, da mesma forma, parabéns ao presidente Kennedy, porque eles farão uma ótima dupla daqui em frente!"

De acordo com a imprensa americana, vendas de ingressos para as três casas de espetáculo administradas pelo Kennedy Center despencaram em 2025.