SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Parlamentares democratas divulgaram nesta quinta (18) novas imagens que seriam do espólio de Jeffrey Epstein, financista condenado por crimes sexuais que morreu em 2019 nos Estados Unidos. Algumas das fotos mostram uma mulher não identificada com trechos do livro "Lolita", de Vladimir Nabokov, escritos em diferentes partes do corpo. A obra retrata um homem que abusa sexualmente da enteada de 12 anos.

A divulgação ocorreu um dia antes do prazo legal para que o Departamento de Justiça torne públicos arquivos não sigilosos da investigação sobre o caso, uma das maiores dores de cabeças para o presidente americano, Donald Trump, que foi próximo de Epstein.

O novo lote reúne 68 fotografias e, segundo os democratas, faz parte de um conjunto de cerca de 95 mil imagens entregues pelo espólio de Epstein ao Comitê de Supervisão da Câmara dos Representantes.

Entre o material divulgado há closes de trechos do livro "Lolita" escritos com tinta preta sobre o corpo de uma mulher, incluindo peito, pé, pescoço e costas. Também aparecem cartões de identificação de mulheres, com alguns dados ocultados, de países como Rússia, Marrocos, Itália, República Tcheca, África do Sul, Ucrânia e Lituânia.

As imagens incluem ainda uma troca de mensagens sobre as mulheres envolvendo uma pessoa identificada apenas como "J". Segundo os parlamentares, o material contribuirá com as investigações sobre o alcance da rede de Epstein. Evidenciam também a "natureza perturbadora" de suas atividades.

Na semana passada, parlamentares do partido já haviam tornado públicas 19 imagens do mesmo acervo. Algumas delas mostram Epstein ao lado de Trump, que minimizou o conteúdo ao afirmar que não se tratava de "nada demais". Outras figuras conhecidas também aparecem nas fotos, incluindo o ex-presidente Bill Clinton, o cineasta Woody Allen e o estrategista Steve Bannon, ex-assessor de Trump,

De acordo com os democratas do Comitê de Supervisão, as imagens divulgadas nesta quinta foram selecionadas para oferecer ao público um recorte representativo do material disponível e também para lançar luz sobre o círculo de relações de Epstein. Eles afirmam que analisam ainda milhares de outras fotos.

"[Os democratas] continuarão a divulgar fotografias e documentos do espólio de Epstein para garantir transparência ao povo americano", afirmou o deputado Robert Garcia, da Califórnia, principal democrata do comitê.

Segundo ele, às vésperas do prazo determinado pelo Departamento de Justiça, o novo material levanta dúvidas sobre o que exatamente está sob posse da pasta. "Precisamos pôr fim a esse acobertamento da Casa Branca, e o Departamento de Justiça deve divulgar os arquivos de Epstein agora", afirmou.

Procurada pela agência de notícias Reuters, a Casa Branca não se manifestou sobre a divulgação das imagens.