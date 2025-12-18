SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia da Austrália prendeu sete homens nesta quinta-feira (18) suspeitos de planejar um atentado terrorista no mesmo local de Sydney onde dois atiradores mataram 15 pessoas durante uma celebração judaica no último domingo (14).

Os homens não estavam em comunicação direta com os atiradores, mas tinham "ligações ideológicas" com eles, segundo as autoridades australianas. O grupo de homens planejava um atentado na praia de Bondi, local do ataque de domingo, e em outras localidades de Sydney, disse a polícia.

Os sete detidos estavam em dois carros no bairro de Liverpool quando foram interceptados. Imagens divulgadas pela imprensa australiana mostram agentes de segurança fortemente armados imobilizando os suspeitos em uma rua movimentada.