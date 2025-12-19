SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em entrevista à emissora NBC News que não descarta a possibilidade de uma guerra contra a Venezuela. "Não descarto isso, não", afirmou o republicano na conversa por telefone.

Trump também disse que haveria novas apreensões de petroleiros próximos às águas do país latino-americano, segundo a entrevista publicada nesta sexta-feira (19). "Se eles forem tolos o suficiente para continuar navegando, vão acabar voltando para um dos nossos portos."

Um dia antes, na quinta-feira (18), aviões do Exército dos EUA sobrevoaram o litoral perto de Caracas. Trump vem aumentando o cerco contra o regime chavista.

Na terça (16), o presidente americano impôs um bloqueio total de petroleiros sob sanção dos EUA ao redor da Venezuela. O regime de Maduro reagiu, classificando a ação dos EUA como "irracional" e "ameaça grotesca" em um comunicado divulgado.

Na prática, a medida deve impedir a entrada ou saída de águas venezuelanas de quase todos os cargueiros de petróleo não ligados à americana Chevron. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo, e as exportações da commodity são cruciais para a economia do país e a sobrevivência do regime ?sem elas, a ditadura pode viver uma grave crise de arrecadação.

Washington acusa Caracas, sem apresentar provas, de envolvimento no transporte de drogas em direção a território americano. A ofensiva já matou quase cem pessoas em águas do Caribe e do Pacífico. Além disso, o governo Trump deslocou de 12 mil a 16 mil soldados para a região, além de caças, navios de guerra e o maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald Ford.