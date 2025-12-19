SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente da Venezuela, Nicólas Maduro, foi premiado e nomeado, na quarta-feira (17), "arquiteto da paz", pela Sociedade Bolivariana da Venezuela, em Caracas. Maduro foi também, na ocasião, nomeado presidente honorário da Sociedade.

Maduro recebeu a honraria na sede da Sociedade Bolivariana da Venezuela, local que reúne uma série de obras em homenagem a Simón Bolívar. "Arquiteto da paz...amém...A paz será meu porto, minha glória. A paz será meu desejo, minha vitória", disse o mandatário, na cerimônia, que também lembrou os 195 anos da morte do libertador da Venezuela.

A pompa bolivariana aconteceu uma semana depois de María Corina Machado ser agraciada com o Prêmio Nobel da Paz, em Oslo, na Noruega. A principal líder da oposição a Maduro teve de empreender fuga cinematográfica da Venezuela para receber a honraria, e só chegou à capital norueguesa um dia depois da entrega do Nobel.

O título de "arquiteto da paz" e o respectivo prêmio a Maduro foi decidido por unanimidade pelas diretorias da Sociedade Bolivariana da Venezuela e da Sociedade Bolivariana de Caracas, onde o presidente venezuelano nasceu. Na cerimônia, durante a condecoração, Mireya Leal Beaujón, primeira vice-presidente da sociedade, diz que Maduro "tem construído, e (nós) lhe devemos a paz da Venezuela e da América Latina".

Não há no estatuto da Sociedade Bolivariana de Caracas, datado de 2006, qualquer menção ao prêmio "arquiteto da paz" tampouco registro de ganhadores anteriores a Maduro no site da entidade. O estatuto menciona que em 17 de dezembro, a diretoria deve celebrar com um ato público o aniversário da morte de Simón Bolívar, com a obrigatoriedade de "um minuto de silêncio" como homenagem.