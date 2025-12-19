SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ataque em uma estação do metrô de Taipé, capital de Taiwan, matou três pessoas e feriu outras cinco nesta sexta-feira (19). Segundo um comunicado do premiê Cho Jung-tai, o homem usava uma máscara e lançou coquetéis molotov e bombas de fumaça na principal estação ferroviária da cidade.

Em seguida, ele correu para a estação do metrô Zhongshan, localizada um movimentado distrito comercial, sacou uma faca e começou a atacar pessoas aleatoriamente pelo caminho. O suspeito morreu após cair de um prédio ao ser perseguido pela polícia.

Segundo o premiê, o homem tinha antecedentes criminais e um mandado de prisão em aberto. "Vamos investigar seu histórico para entender suas motivações e determinar se há outros fatores envolvidos", acrescentou Cho, identificando o homem apenas pelo sobrenome, Chang.

O governo emitiu um alerta para todas as estações ferroviárias e rodoviárias do país, assim como nos aeroportos. As áreas ao redor da Estação Central de Taipé e da estação Zhongshan foram isoladas pela polícia. A segurança dos locais também foi reforçada.

A motivação do crime ainda não está clara, e o governo abriu uma investigação.

"Já solicitei à polícia que esclareça o caso de forma rápida, amplie totalmente as medidas de vigilância e conduza a investigação com todo o empenho", afirmou o primeiro-ministro em um comunicado.