SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ghislaine Maxwell, ex-namorada de Jeffrey Epstein, insinuou em depoimento a procuradores do governo Donald Trump que o abusador teve relações consensuais com as vítimas do esquema de tráfico sexual pelo qual ela foi condenada.

A entrevista, conduzida em julho pelo vice-secretário de Justiça dos Estados Unidos, Todd Blanche, foi divulgada nesta sexta-feira (19) após publicação de parte dos arquivos do caso Epstein. A divulgação foi exigida por uma lei aprovada no Congresso americano em novembro, e o prazo para que os arquivos se tornassem públicos terminava nesta sexta.

No depoimento, Maxwell diz: "Eu vi [Epstein] com muitas massagistas [eufemismo para prostitutas]. Nunca vi nenhuma massagista que parecesse infeliz, ou que não tenha voltado [à casa de Epstein]. Então, com base na minha observação, eu não acho que, se você está sendo estuprada, e se ele era tão prolífico... não imagino por que você voltaria."

Ao longo da entrevista, Maxwell tenta justificar suas ações como parte da "cultura dos anos 1990". "Houve uma mudança cultural, e acho que isso é parte importante da análise. Não estou tentando justificar nada, não quero me fazer de coitadinha, não me entenda mal. Mas quando essas coisas [os crimes de Epstein] estavam acontecendo, até mesmo as mulheres menores de idade foram alvo da investigação e acusadas de prostituição e até tráfico", disse Maxwell. "Então, sim, eu apresentei mulheres a ele, mas nunca menores de idade."

A ex-socialite britânica prosseguiu: "Sim, eu procurava massagistas [eufemismo para prostitutas], eu visitava spas e, se alguém me dissesse que era massagista, eu não checava as credenciais dela. E, se ela fosse bonita, eu a apresentava [a Epstein], sim".

Em outro momento da entrevista, Maxwell e Blanche têm uma longa discussão sobre uma suposta disfunção erétil de Epstein. Falando sobre o período em que eram namorados, a ex-socialite diz: "Ele me disse que tinha um problema no coração e que, por isso, não podia fazer muito sexo. Por mim, tudo bem, porque eu sim tenho um problema que me impede de fazer muito sexo. Mas [Epstein] gostava de outras atividades sexuais", como masturbação e sexo oral, afirmou.

Em seguida, Maxwell diz que Epstein usava adesivos de testosterona para, segundo ele, combater a disfunção erétil. Mas depois diz: "Acho que era mentira e ele não tinha disfunção erétil", afirmando que, se as histórias de abuso são verdadeiras, Epstein na verdade tinha priapismo, uma condição médica que causa ereção constante por horas.

Em vários momentos, Maxwell nega saber que as meninas que levava para Epstein eram menores de idade. "Eu jamais teria permitido algo assim", afirmou, dizendo ainda que nunca viu Epstein fazendo sexo com as massagistas. "Eu não sei o que faria. Eu não consigo nem imaginar."

Ao mesmo tempo, a ex-socialite diz que o abusador sempre a pressionava por novas massagistas. "Ele sempre queria novas. Ele ficava entediado, cansava de uma massagista e dizia: encontre uma outra pra mim." Maxwell afirma que procurava as massagistas em "spas legítimos". "Eu nunca chequei suas credenciais ou idade. Nunca nem me passou pela cabeça que elas pudessem ter menos de 18."