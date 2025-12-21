SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de 12 homens armados matou nove pessoas e feriu outras dez em um ataque perto de Joanesburgo, a capital financeira da África do Sul, na madrugada deste domingo (21).

Segundo informações da polícia, os criminosos abriram fogo contra uma taberna em Bekkersdal, um bairro periférico a cerca de 40 quilômetros de Joanesburgo, por volta da 1h do horário local.

As autoridades estão à procura dos criminosos, e a motivação do ataque também está sendo investigada. A identidade das vítimas não foi divulgada.

A polícia afirmou que o grupo de 12 homens chegou ao local em dois veículos, uma Kombi e um sedã. Eles abriram fogo contra os clientes do bar e continuaram atirando de maneira aleatória enquanto fugiam do local.

O Serviço de Polícia da África do Sul pediu que testemunhas forneçam informações.

Os suspeitos estavam armados com pistolas e um deles tinha um fuzil AK-47, segundo declarou o subcomissário da polícia provincial, Fred Kekana, ao canal de televisão SABC. Após atirar, os criminosos teriam revistado as vítimas e levado objetos de valor, incluindo telefones celulares.

Entre os mortos está um taxista que estava do lado de fora do bar no momento do ataque.

Bekkersdal é uma área caracterizada por altos níveis de desemprego e pobreza devido ao declínio da mineração de ouro.

A África do Sul, maior economia do continente, tem uma das mais altas taxas de homicídio do mundo, com uma média de cerca de 60 por dia.