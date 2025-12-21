SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os Estados Unidos interceptaram uma terceira embarcação em águas internacionais perto da costa da Venezuela neste domingo (21), de acordo com relatos de funcionários do governo feitos à agência de notícias Reuters.

Se confirmada, essa seria a segunda operação do tipo realizada pelo governo de Donald Trump apenas neste fim de semana, aumento ainda mais a pressão sob o regime de Nicolás Maduro. No sábado (20), os Estados Unidos já haviam apreendido outro barco, poucos dias depois de Trump anunciar um "bloqueio total" a todos os petroleiros sancionados que entram ou saem da Venezuela.

Os funcionários, que falaram sob condição de anonimato, não informaram qual embarcação foi interceptada nem divulgaram a localização exata da operação.

A Venezuela, que possui as maiores reservas de petróleo do mundo, tem uma economia dependente de exportações dessa commodity.

