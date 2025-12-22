O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, afirmou, em entrevista coletiva, que a Venezuela tem o direito de desenvolver relações com outros países.

No sábado, a Guarda Costeira dos EUA interceptou o segundo petroleiro em águas internacionais na costa venezuelana, dias depois de o presidente Donald Trump anunciar um "bloqueio" de todos os petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela. Segundo o governo americano, a embarcação fazia parte da evasão ilegal de sanções da Venezuela e estava portando uma bandeira falsa sob ordem judicial de apreensão.

O petroleiro, Centuries, carregou na Venezuela sob o nome falso de "Crag" e transportava cerca de 1,8 milhão de barris de petróleo bruto venezuelano Merey com destino à China, segundo documentos. A China é a maior compradora de petróleo bruto venezuelano, que representa cerca de 4% de suas importações.

O governo venezuelano classificou a interceptação do petroleiro como um "grave ato de pirataria internacional".

*com informações da Reuters

Tags:

China | Estados Unidos | Interceptaçã | Petroleiro | venezuela